Ханты-Мансийск, , 15:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин внёс на на рассмотрение думы ХМАО список из трёх кандидатов. Об этом сообщает сообщают несколько уральских СМИ со ссылкой на собственные источники.

В тройку вошли действующий губернатор Югры Наталья Комарова, а также депутаты думы ХМАО Алексей Савинцев, выдвинутых КПРФ, и Михаил Сердюк от «Справедливой России».

Из представленного ранее главы государства выбыли депутат Госдумы РФ Евгений Марков и председатель думы ХМАО Борис Хохряков.

Выборы губернатора ХМАО намечены на 13 сентября 2020 года.