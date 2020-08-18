Минск, 18 августа 2020, 15:58 — REGNUM Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник направил к протестующим открытое письмо, которое опубликовано на сайте ведомства.
Так, отметил Караник, 17 августа людям, которые позиционируют себя в как представители медицинского сообщества, было предложено собраться возле здания минздрава в Минске и задать свои вопросы.
«К сожалению, как вы, наверное, видели, диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся», — сказал министр.
По его словам, на акции «представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности министерства здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что машины скорой помощи не привозили сотрудников милиции к местам задержаний.
Читайте также: Минздрав Белоруссии призвал медиков выражать гражданскую позицию работой
Читайте развитие сюжета: В Национальном банке Белоруссии заявили, что не планируют забастовку