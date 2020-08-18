Киев, , 15:56 — REGNUM Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании провели сегодня, 18 августа, в Киеве «плодотворные и результативные переговоры».

Об этом заявил на брифинге министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовик заявил, что основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

«А именно — оценке ситуации безопасности на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы», — уточнил Таран.

Стороны выделили приоритеты украинского-британского военного сотрудничества, отметив, что ключевое место занимает вопрос развития способностей и повышение боевого потенциала ВМС ВС Украины при участии Великобритании.

Согласно официальной информации, на переговорах министры обсудили состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы, и вопросы евроатлантической интеграции в контексте максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

ИА REGNUM напоминает, что 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.

В июне Уоллес, приветствуя новый статус Украины в НАТО заявил, что у Соединённого Королевства сложилось тесное сотрудничество с Украиной, где британские военнослужащие провели обучение 18 тысяч солдат и офицеров.

«И мы ожидаем расширения этого сотрудничества. Мы все выиграем от растущей совместимости наших сил. Союз НАТО выражает радость в связи с обретением такого партнёра», — отметил он.