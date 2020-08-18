Бамако, , 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине. Об этом 18 августа сообщает местный портал Bamada.

Уточняется, что спикер парламента был насильно выведен вооруженными людьми прямо из собственной резиденции.

Кроме этого, сообщается, что мятежниками также похищены министр экономики и финансов страны Абдулайе Даффе, и ещё несколько министров и высокопоставленных офицеров Мали.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посольство России в Мали, в связи с произошедшим в стране мятежом с участием представителей ВС страны, рекомендовало гражданам РФ не выходить на улицу.