Брюссель, , 15:46 — REGNUM Ситуацию после выборов в Белоруссии обсудили президент России Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель. Об этом глава Евросовета написал 18 августа на своей странице в Twitter.

«Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — написал Мишель. Ранее он заявлял, что выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии. Российский лидер заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии