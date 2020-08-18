Омск, , 15:43 — REGNUM За 2019 год мэр Омска Оксана Фадина заработала 5 068 568,84 рубля (5,07 млн). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах главы города размещены на официальном сайте мэрии.

Оксана Фадина Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Оксане Фадиной принадлежат земельный участок площадью 455 кв. м и жилой дом площадью 145 кв. м. В пользовании у мэра имеются земельный участок площадью 625 кв. м и жилой дом площадью 205 кв. м.

Напомним, в 2018 году мэр Омска Оксана Фадина заработала 3 678 256,52 рубля (3,68 млн). Таким образом, за год её доходы выросли на 1,39 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков заработал за 2019 год 7,407 млн рублей.

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