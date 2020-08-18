Киев, , 15:43 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто находился на борту роскошной яхты в Адриатическом море в то время, как разместил в социальной сети Facebook сообщение о напряженных переговорах с коллегами по поводу ситуации в Белоруссии.

Об этом сообщило 18 августа украинское издание «Европейская правда», ссылаясь на информацию отдельных венгерских СМИ.

Отмечается, что соответствующее сообщение в Facebook 16 августа глава МИД Венгрии проиллюстрировал фотографиями из своего рабочего кабинета. СМИ утверждают, что на самом деле в этом день Сийярто заметили и сфотографировали за бортом дорогой яхты олигарха Ласло Сийю недалеко от побережья Хорватии.

Украинское СМИ ограничивается этой информацией и воздерживается от каких-либо выводов.

ИА REGNUM напоминает, что с мая Киев и Будапешт вели усиленный диалог о «перемирии» на уровне глава МИД, который должен был завершиться визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и подписанием примирительного меморандума. Однако в конце июля посол Венгрии Иштван Ийдярто дал интервью, сделав ряд довольно резких заявлений в адрес Киева. В МИД Украины заявили, что Киеву будет «очень обидно», если на самом деле интервью посла Венгрии свидетельствует об изменениях позиции Будапешта и о попытке «перенастроить» переговорный процесс. В этом контексте публикация на Украине «компромата» на главу МИД Венгрии приобретает особую пикантность.