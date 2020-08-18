Бамако, , 15:39 — REGNUM Посольство России в Мали, в связи с произошедшим в стране мятежом с участием местных военных, рекомендует гражданам РФ не выходить на улицу. Об этом 18 августа сообщается на странице российского дипведомства в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что утром 18 августа на военной базе в городе Кати, расположенном на расстоянии в 20 км от столицы страны — Бамако, произошла перестрелка.

«Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам, проживающим в Бамако и регионе Куликоро, воздержаться от выхода в город», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, рекомендуется не приближаться к людским скоплениям и стараться проявлять крайнюю осторожность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе мятежа, который подняли военные Мали на базе в районе Кати возле столицы страны Бамако, граждане России не пострадали.