Бамако, , 15:31 — REGNUM В ходе мятежа, который подняли военные Мали на базе в районе коммуны Кати, расположенной возле столицы страны Бамако, по предварительным данным, граждане России не пострадали. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили 18 августа в российском посольстве в стране.

«Как рассказали в посольстве, россиян среди пострадавших при инциденте в военной части нет», — говорится в сообщении журналистов.

При этом известно, что коммуна Кати расположена неподалёку от дворца президента государства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в вооруженных силах Мали в военном лагере в Кати, расположенном около столицы страны, произошел мятеж.