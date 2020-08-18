Москва, 18 августа 2020, 15:24 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
«Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что лидеры двух стран выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Франции, уточнили в Кремле.
Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.
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