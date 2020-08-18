Баку, 18 августа 2020, 15:20 — REGNUM Посол Узбекистана в Баку Бахром Ашрафханов передал верительные грамоты президенту республики Ильхаму Алиеву, сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
Ранее дипломат занимал должность исполнительного директора внебюджетного пенсионного фонда при министерстве финансов Узбекистана.
Бахром Ашрафханов прибыл из Ташкента в Баку 14 апреля. С 2016 по 2018 год он работал послом Узбекистана в России. В сентябре 2018 года дипломат был назначен и. о. председателя правления компании «Узбекнефтегаз».