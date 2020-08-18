Москва, , 15:17 — REGNUM Законопроект о блокировке сайтов с пропагандой криминальной субкультуры внес в Госдуму член Совфеда Александр Башкин.

Сенатор предлагает на уровне закона закрепить понятия «криминальная субкультура» и «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры».

Поправками предлагается вводить ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, направленную на осуществление деятельности по формированию и поддержке криминальной субкультуры, включая создание интернет-сообществ, пишет ТАСС.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России намерены разработать систему блокировки вредной для несовершеннолетних информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях.

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