Вильнюс, , 15:18 — REGNUM Резолюцию, согласно которой состоявшиеся 9 августа текущего года выборы президента Белоруссии не признаются, принял сейм Литвы. Об этом 18 августа сообщает литовский портал delfi.lt.

Журналисты отмечают, что за данное постановление проголосовали 120 депутатов, и ни одного против. При этом двое парламентариев воздержались от голосования за данную резолюцию.

При этом сообщается, что представивший законопроект депутат сейма Жигимантас Павилёнис выступил с требованием «новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов» и предложил посредническую миссию Литвы в данном вопросе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к медикам Белоруссии выражать свою гражданскую позицию дополнительным объемом работ, а не забастовкой, обратился глава минздрава страны Владимир Караник в своем открытом письме.