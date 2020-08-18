Минск, 18 августа 2020, 15:00 — REGNUM Около здания министерства иностранных дел Белоруссии проходит акция прозападной оппозиции. Они призывают министра Владимира Макея открыто присоединиться к выступлению против Александра Лукашенко.
«Макей, не робей!», — скандируют десятки представителей прозападной оппозиции.
Они пришли с националистической символикой на формально несанкционированное массовое мероприятие. Глава МИД Белоруссии в общении с коллегами называет такие акции «массовыми беспорядками».
Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии
Накануне, 17 августа на ступеньках этого же здания акцию протеста против политики властей Белоруссии провели два сотрудника министерства. До этого к оппозиции присоединилось два кадровых дипломата.
Белорусский посол в Словакии (до этого — помощник президента) Игорь Лещеня, распространил видеообращение, открыто заявив о солидарности с оппозицией. Затем он подал заявление об отставке — как и теперь уже бывший глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Белоруссии Андрей Бушило.
Отметим, глава МИД Белоруссии считается представителем прозападной фронды в окружении Лукашенко. Прозападная оппозиция видит Макея главой переходного правительства после отстранения Лукашенко от власти.
Во время июльского визита в Латвию Владимир Макей оправдывал политические репрессии необходимостью сохранения белорусской государственности. До этого Макей жаловался дипломатам США на якобы исходящую от России угрозу.
Также читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность