Минск, , 15:00 — REGNUM Около здания министерства иностранных дел Белоруссии проходит акция прозападной оппозиции. Они призывают министра Владимира Макея открыто присоединиться к выступлению против Александра Лукашенко.

«Макей, не робей!», — скандируют десятки представителей прозападной оппозиции.

Они пришли с националистической символикой на формально несанкционированное массовое мероприятие. Глава МИД Белоруссии в общении с коллегами называет такие акции «массовыми беспорядками».

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Накануне, 17 августа на ступеньках этого же здания акцию протеста против политики властей Белоруссии провели два сотрудника министерства. До этого к оппозиции присоединилось два кадровых дипломата.

Белорусский посол в Словакии (до этого — помощник президента) Игорь Лещеня, распространил видеообращение, открыто заявив о солидарности с оппозицией. Затем он подал заявление об отставке — как и теперь уже бывший глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Белоруссии Андрей Бушило.

Отметим, глава МИД Белоруссии считается представителем прозападной фронды в окружении Лукашенко. Прозападная оппозиция видит Макея главой переходного правительства после отстранения Лукашенко от власти.

Во время июльского визита в Латвию Владимир Макей оправдывал политические репрессии необходимостью сохранения белорусской государственности. До этого Макей жаловался дипломатам США на якобы исходящую от России угрозу.

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