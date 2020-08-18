Киев, , 15:04 — REGNUM Отзыв посла в Белоруссии для консультаций — это «адекватный шаг» со стороны Украины, заявил 18 августа украинский политический эксперт Владимир Воля.

По словам политолога, посла в любом случае надо было вызвать в Киев для консультаций в связи с тем сложной ситуацией в Белоруссии и «вокруг нее».

«Есть неприятные моменты для двусторонних отношений… С помощью отзыва посла для консультаций стоит сделать сильный акцент на важных для Украины вопросах двусторонних отношений с Белоруссией», — заявил Воля.

ИА REGNUMнапоминает, что вечером 17 августа стало известно, что МИД Украины вызвал для консультаций в Киев посла в Белоруссии Игоря Кизима, посколькуЛукашенко своими последними действиями и заявлениями «нанес тяжелый удар двусторонним отношениям». Сейчас дипломатическое ведомство намерено с помощью посла разработать новый план действий в отношении соседнего государства.