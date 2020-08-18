Киев, , 14:54 — REGNUM Мэр города Умань (Черкасская область Украины) Александр Цебрий заявил, что ночь на 18 августа он провел в спальном мешке возле входа в офис президента в центре Киева.

Соответствующее заявление обнародовано через социальные сети.

Цебрий заявил, что таким образом он добивается личной встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его полностью запретить приезд паломников-хасидов в Умань в сентябре.

Мэр отметил, что таким образом он отстаивает интересы жителей Умани и делает все, «чтобы в городе была безопасность и стабильная эпидситуация».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Цебрий заявил, что местные власти Умани готовы на самые радикальные меры, вплоть до организации блок-постов, чтобы не пустить хасидов в город.

17 августа вопрос рассматривало правительство страны, но из расплывчатой формулировки итогового решения неясно, запрещен ли въезд паломникам или нет.

В Умани похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, на могилу которого на празднование иудейского Нового года приезжают 20−30 тыс. паломников. В этом году изначально правительство Украины разрешило въезд для 5−10 тыс. паломников, но местные власти и жителей это решение не устроило.

Реакции президента Зеленского и информации о том, состоялась ли встреча с мэром, в открытом доступе пока нет.