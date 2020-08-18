Вашингтон, 18 августа 2020, 14:51 — REGNUM Самой коррумпированной в истории США администрацией была администрация бывшего президента США Барака Обамы и Джо Байдена, об этом заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп 18 августа на своей странице в Twitter.
Ранее в США состоялся съезд Демократической партии США. В программе мероприятия была запись выступления Мишель Обамы, которая назвала действующего главу Белого дома неподходящим для управления страной человеком. В ответ на это Трамп на своей странице в Twitter призвал винить в своем избрании бывшего главу Белого дома Барака Обаму.