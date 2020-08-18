Ново-Огарево, Московская область, , 14:50 — REGNUM Глава «Роснефти» Игорь Сечин передал президенту РФ Владимиру Путину стеклянную ёмкость с первой нефтью, добытой на 31-й скважине нового проекта «Восток Ойл».

«Хотел бы также отметить новый проект «Восток Ойл». Я вам докладывал регулярно о развитии проекта. Владимир Владимирович, и сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине», — сказал Сечин.

Он достал из пакета небольшую стеклянную ёмкость и передал главе государства, заверив, что нефть «лучше даже», чем ближневосточная. Сечин рассказал президенту о характеристиках добытого продукта.