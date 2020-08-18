Токио, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, пройдя 17 августа обследование в больнице в Токио, следующий день проводит дома, сообщает телеканал TV Asahi. Абэ не принимает посетителей и, как предполагают, отдыхает.

Синдзо Абэ в защитной маске Kantei.go.jp

Вчера премьер-министр провел в больнице примерно семь с половиной часов. Пока нет никакой официальной информации о подробностях и результатах медицинского обследования Абэ.

Многие члены правительства и правящей партии выражают обеспокоенность относительно состояния здоровья Абэ.

Нацуо Ямагути, председатель партии «Комэйто», подчеркнул, что «в связи с ответственностью, которая лежит на плечах премьер-министра, ему необходимо использовать возможность отдохнуть, чтобы поддержать своё здоровье».

Премьер-министр Абэ планирует вернуться к делам с 19 августа.