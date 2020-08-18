18 августа 2020 | Время чтения 22 мин

Арташес Гегамян, , 14:36 — REGNUM Согласитесь уважаемый читатель, что, когда главное внимание международной общественности приковано к событиям в Республике Беларусь, то это не самое подходящее время для анализа событий, происходящих в регионе Южного Кавказа. Однако, смею утверждать, что эта тема весьма актуальна именно сейчас, ибо её осмысление позволит глубже представить взаимозависимость и взаимообусловленность разворачивающихся на постсоветском пространстве событий. То, как нынче на самых разных телеканалах и интернет-порталах освещают события в Беларуси с технологической точки зрения один к одному повторяет репортажи о событиях в Армении апреля-мая 2018 года, завершившихся государственным переворотом. Естественно, речь идёт о пропагандистской стряпне, и в наши дни выплёскиваемой в информационное пространство со стороны масс-медиа, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество» и прочими радетелями укрепления гражданского общества, соблюдения прав человека и других мантр, ставящих своей целью окончательное оглупление довольно-таки значительного числа граждан Армении. Не хотелось бы в очередной раз приводить в подробностях известные практические руководства к действию, вышедшие из-под пера и ставшие бестселлерами работы Стивена Манна, Джина Шарпа, Эдварда Люттвака, Джозефа Овертона и других авторов, специализировавшихся на создании теории и разработке практических рекомендаций по так называемым цветным революциям, то бишь государственным переворотам. Вызывает и недоумение, и сожаление не только тот факт, что на протяжении чуть ли не двух десятилетий делу подготовки, нынче называемому тренингом (активное обучение, направленное на развитие знаний, умений и навыков по организации «ненасильственной смены власти») в Республике Армения была потрачена не одна сотня миллионов долларов, в то время, как этой смертельной угрозе армянской государственности не противопоставлялось ровным счётом ничего. В итоге на сегодня в Республике Армения созданы благоприятные условия для передачи власти под внешнее управление. Да, да, уважаемый читатель, на внешнее управление со стороны США и Евросоюза. Мне уже приходилось писать о том, как Соединенные Штаты Америки в самом скором времени возьмут Армению под внешнее управление, направив в РА гражданина этой страны, эмиссара Госдепартамента США, в заявленную функцию которого вменено оказание помощи правительству Никола Воваевича Пашиняна, себя любимого, в борьбе с коррупцией. Однако этим «помощь» со стороны Запада не ограничится. Так, 23.07.20 г. интернет-издание Panorama. am опубликовало статью под заглавием «Грапарак»: ЕС предусматривает назначить в Армении четырёх чиновников для координации реформ», в которой прямо указывалось, что Европейский союз предусматривает назначить в Армении 4 высокопоставленных чиновников для координации реализуемых в стране реформ. При этом указывалось, что «Подобную возможность предоставляет Соглашение ЕС-Армения. Однако проблема в том, что европейская сторона, воспользовавшись благоприятной для них ситуацией в Армении, утверждает, что мандат этих должностных лиц должен быть максимально всеобъемлющим и либеральным, а в некоторых случаях — с закреплением функций управления. Они настаивают на том, что эти европейские советники должны сидеть в здании правительства». Примечательно и то, что на днях, «народный премьер» Никол Воваевич, давая интервью ведущему программы «HARDTalk» телерадиокорпорации BBC Стивену Сакуру, подтвердил эту новость. Затронув тему этого интервью, я не стану в подробностях описывать то гнетущее впечатление, которое оно оставило на граждан Армении, да и армянской Диаспоры (судя по публикациям). Абсолютное незнание ответов на вопросы, задаваемые интервьюером, узость мышления, полное отсутствие надлежащего присутствия в ответах на его провокационные выпады, вот уже не одно десятилетие не единожды озвучиваемые с первых же дней национально-освободительной войны 1992−1994 гг народа Нагорного Карабаха, а также касательно Нагорно-Карабахского урегулирования. Видимо Никол Воваевич, будучи стратегом галактического масштаба, после позорного поражения Азербайджанских вооруженных сил, развязавших военную агрессию на Тавушско-Товузском участке государственной границы Армении и Азербайджана 12−15 июля 2020 г., решил весьма своеобразно подбодрить азербайджанские масс-медиа своей непререкаемой безграмотностью. И те, сей месседж «народного премьера» РА, дружно подхватили и словно елей на душу смаковали «жемчужины» популизма и пустозвонства, изливаемые из уст «англоязычного» Никола Воваевича. Не скрою, что по окончании интервью Никола Воваевича, данное им своему некогда коллеге по журналистскому цеху Стивену Сакуру, я испытал некое чувство облегчения, обусловленное двумя взаимосвязанными обстоятельствами, как-то: как говорится, благо, что интервью было в формате видеоконференции, ибо будь оно тет-а-тет, то временами складывалось впечатление, что по ходу задаваемых вопросов этот ангажированный спецслужбами Великобритании специалист нет-нет, да этак по-отечески надерёт уши нашего Никола Воваевича, а в конце программы, услышав отрицательный ответ на своё предложение раскаяться за несовершённые преступления армянских вооружённых сил, спасающих армянское население Нагорного Карабаха от геноцида, достанет из-за пазухи ремень, которым он отхлестает нашему Николу задницу, тем более, если отвечая на этот вопрос-обвинение, Никол Воваевич скажет хотя бы что-то вразумительное, не вписываемое в планы British Petroleum и прочих работодателей и друзей Апшеронского султаната, с берегов Туманного Альбиона. Не забыть бы уважаемый читатель одну данность, повторюсь: Никол Воваевич в этом печально известном интервью подтвердил, что, если в вопросах безопасности РА наша страна сотрудничает с Россией (самое время благодарить стратега-Никола, который успокоил-таки наших российских союзников), то в вопросах проведения реформ Армения сотрудничает с Европейским союзом.

Второе обстоятельство, которое пробудило во мне некоторое успокоение, это уже нескрываемые сомнения, выказываемые западными стратегами государственного переворота апреля-мая 2018 г. в Армении, относительно дееспособности Никола Воваевича и соросовской камарильи, вкупе с тоталитарными религиозными сектантами и милыми сердцу «народного премьера» активистами ЛГБТ-сообщества, в проглядываемой психологической неготовности этих антинациональных сил в окончательном разрыхлении устоев армянской государственности. Причём подобные сомнения, видать, в сознании кукловодов из-за бугра зародились и укоренились после размытого интервью министра иностранных дел РА З. Мнацаканяна в октябре 2019 г. всё тому же интервьюеру программы «HARDTalk» BBC.

Читатель может засомневаться, дескать, одно-два интервью, хотя и высокодолжностных персон, могут создать ошибочное впечатление. Что же, право на подобные сомнения, безусловно, имеются. Однако, куда более убедительны аргументы и факты в пользу моего утверждения. Взять хотя бы то обстоятельство, что Никол Воваевич и его подельники из правительства РА вот уже более двух лет последовательно разрушают генетический код армянского народа, являющийся абсолютно необходимым условием сохранения армянской государственности. Это и изъятие из школьной программы предмета «История армянской церкви», это и гнусное намерение исключить из школьной программы труды Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита, основоположника армянской литературы и письменности, национальной школы, переводчика Библии, труды Мовсеса Хоренаци — крупнейшего армянского средневекового историка, автора монументальной работы «История Армении», ученого, по праву названного «отцом армянской историографии», Григора Нарекаци — выдающегося армянского поэта, фолософа и богослова, в честь которого 21 марта 2018 года в Ватикане была установлена Статуя Григора Нарекаци. К числу попавших в немилость антинациональных властей РА, руководимых Николом Пашиняном, светочем воинственной деревенщины, которого закулисные стратеги цветных революций привели к власти в результате государственного переворота апреля-мая 2018 г., попали также выдающиеся ученые-историки и ашуги, а именно: Егише, Наапет Кучак, Фавстос Бузанд (Фауст Византийский), Саят-Нова. А кто же или что же заменит жизнеутверждающие ориентиры в сознании школьников, содержащиеся в творениях наших великих предков, каждое из которых прочно утвердилось в сокровищнице мировой культуры. Прожекты псевдореволюционеров соросовского разлива, реализуемые под чутким руководством стратегом галактического масштаба Николом «просветителем» даже на почтительном расстоянии зловонят. Взять хотя бы включение в школьные программы армянской интерпретации (от этого не менее гнусной) Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации (речь о так называемой Лансаротской конвенции), или же Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция). Иначе, чем предательством национальных интересов эти гнилые начинания николвоваевской сатанинской команды не охарактеризовать. Именно с целью воплощения в жизнь этих антинациональных, губительных для армянского подрастающего поколения и молодёжи проектов, нацеленных на разложение армянской нации в целом, на превращение её в бездуховное сообщество людей, командируются в Армению эмиссары из США и Евросоюза, причём предполагается, что под европейскими чиновниками будет работать чуть ли не сотня местных чиновников, закалённых в соросовских духовных борделях, имя которым — Легион. Пишу эти строки и на память приходит сюжет изгнания Отцом Нашим, Иисусом Христом нечистого духа из одержимого человека: «Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много (Святое Благовествование от Марка, глава 5, 8:9)». Да простит меня уважаемый читатель за такое сравнение, но антинациональных сил во власти в современной Армении, увы, легион. Вместе с тем заметим, что именно боязнь быть развенченными в своих антихристианских деяниях и быть изгнанными не только из властных структур, но и из страны, был и обусловлен животный ужас властей предержащих от факта преподавания в школах Истории Армянской Апостольской Святой Церкви. Заметим также, что сему антинациональному действу предшествовали хамские, сатанинские нападки на Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II.

Так в чём же закордонные поводыри усмотрели сигнал о дальнейшей профнепригодности Никола Воваевича занимаемой должности — вполне резонно может задаться таким вопросом уважаемый читатель? И с чего это я ссылаюсь на них.

Напомню читателям, что в своей статье под заглавием «Предотвратить войну в Закавказье под силу лишь России», опубликованной от 4 августа т.г. ИА REGNUM, я привёл цитату из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии регионального центра ASAN хidmət в Балакене 29 июля т.г., в частности: «Нам известно, что нынешнее руководство Армении исподтишка получает деньги от фонда Сороса, является его агентом, выполняет их заказы (это откровение Алиева лично меня вдохновляет, видать он читает ИА REGNUM, где в открытую об этом на протяжении двух лет писалось — А. Г.)». Видимо советники Апшеронского султана, да и он сам, будучи прекрасно осведомлён о предыстории и побудительных мотивах государственного переворота в Армении и последовавших за этим событиями, пришёл к неутешительному для себя выводу, как-то: Никол Воваевич, будучи стратегом галактического масштаба, кинул Сороса и сотоварищи, сбившись с предначертанного заокеанскими стратегами пути по сдаче Республики Арцах. Помните, уважаемый читатель, взаимоисключающие по содержанию перлы Н. Пашиняна по Нагорно-Карабахскому урегулированию. То он заявляет, что «Карабах — это Армения, и точка», то хвалится широтой своего подхода к урегулированию конфликта при этом особо отмечая, что принятое решение должно удовлетворять народы Армении, Республики Арцах и Азербайджана. Между тем даже ленивому понятно, что лозунг «Карабах — это Армения, и точка» означает выход армянской стороны из переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ, то есть прямой путь для оправдания реакции Апшеронского султана об объявлении Азербайджаном войны Арцаху. А второй лозунг о принятии такого разрешения конфликта, которое удовлетворит и армянскую, и азербайджанскую стороны — это завуалированное признание о своей личной готовности, себя любимого, к капитуляции, именно капитуляции. Ведь позиция азербайджанской стороны в данном вопросе сколь нереалистична, столь же и неизменна. Не стану этот бред апшеронских стратегов по урегулированию конфликта повторять, дабы не тиражировать его. Так вот, эта кустарная уловка Никола Воваевича не прошла незамеченной, поэтому муаллим Ильхам ополчился на Сороса, да, да, уважаемый читатель, ведь азербайджано-турецкая сторона на регулярной основе, из года в год не за зря же щедро финансировала фонд Сороса «Открытое общество». Сам же Никол Воваевич окончательно опростоволосился после военной агрессии Азербайджана на Тавушско-Товузском участке государственной границы Армении и Азербайджана, имевшей место 12 июля т.г. когда на заседании правительства РА начал нести заранее заготовленную ахинею, расспрашивая у министра обороны Армении Давида Тонояна о возможно «заблудившемся военном УАЗ-е» на этом участке армяно-азербайджанской государственной границы, ставшем спусковым крючком для начала военных действий. Сей посыл Никол Воваевича, в соответствии с установившейся практикой, был сколь примитивен, столь же лукавен. Его подтекст очевиден, а именно: уважаемые кураторы, поверьте, что я непричастен к разгромной реакции армянских вооруженных сил на военную агрессию Апшеронского султана, в этом нет моей вины. То есть в переводе на житейский язык этот вопрос Никола Воваевича означал, с одной стороны, понимание им, что он выполняя задания приведших его к власти западных стратегов, вплотную подошёл к красной черте, переступить которую ему не позволят тысячи и тысячи нынче безвестных, но сильных духом солдат вооруженных сил двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, уже не приходится говорить о весьма однозначной жёсткой реакции ветеранов национально-освободительной войны армянского народа 1992−1994 годов, спасших от геноцида армянское население Нагорно-Карабахской Республики. Пытаясь осмыслить действия «народного премьера», его первую реакцию на азербайджанскую военную провокацию 12 июля т. г., мне как-то неожиданно вспомнилась фраза из фильма «Обыкновенное чудо»: «Я три дня гналась за Вами, чтобы сказать, насколько Вы мне безразличны!». Так и Никол Воваевич хотел как-то оправдаться перед своими кураторами неуклюже использоевав для этого подвернувшееся весьма кстати заседание правительства РА. Ведь в силу имманентно присущей ему лживости он оказался в положении цугцванга, в котором любое его действо будет вести к дальнейшей невозможности его пребывания в должности премьер-министра Республики Армения, уже не приходится говорить о невозможности исполнения им функций Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РА в условиях войны. А ведь ход развития событий в регионе Южного Кавказа делает всё более и более реальной возможность развязывания Азербайджаном новой военной агрессии против Республики Арцах, при этом предварительно инициируя военную провокацию на армяно-азербайджанской государственной границе. Но обо всем этом по порядку. Так, 9 августа т. г. на интернет-портале Worldcrisis.ru была опубликована статья Александра Виноградова «Кейс Эрдогана: Аргентина уже объявила дефолт, Турция вполне может быть следующей». В аннотации статьи читаем: «Вариантов развития нынешней экономической ситуации в Турции два, считает обозреватель «БИЗНЕС Online» Александр Виноградов. Либо кто-то даст Анкаре много денег, что позволит прибить отток капитала и остановить вал долларизации экономики, либо её ждёт комплект из резкой девальвации лиры (турецкая денежная единица — А. Г.), инфляции и, вероятно, государственного дефолта». В дальнейшем автор статьи приводит данные, убедительно свидетельствующие о вполне реальной перспективе дефолта в Турции. Далее, выступая на церемонии, посвященной 2-й годовщине смены формы правления в Турции 21 июля т.г., президент Эрдоган заявил: «Мы полны решимости прийти на помощь друзьям и обездоленным, как это имеет место на севере Сирии и в Ливии. Турция также без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении (военную провокацию Азербайджана на Тавушском участке государственной границы Армении и Азербайджана турецкий султан именует атаками Армении — А. Г.)». Не буду приводить другие выдержки, характеризующие всю агрессивность риторики турецкого султана, адресованной Армении и Республике Арцах. Достаточно сказать, что заявления Эрдогана и министра обороны Турции, сделанные в дни июльской азербайджанской военной агрессии против РА и после, полностью вписываются в проводимую Турцией политику пантюркизма, ибо сам факт существования двух армянских суверенных государств — Республики Армения и Республики Арцах является, пожалуй, единственным препятствием на пути создания Турцией исламской дуги по всему периметру южных границ Российской Федерации, включая границу с Синьцзян-Уйгурским автономным регионом Китайской Народной Республики. Выражаясь в кратце, суть, квинтэссенция азербайджано-турецкого тандема достаточно подробно изложена в статье под заглавием «Жест доброй воли Алиева», опубликованной 15 августа т.г. в интернет-издании Minval.az. Статье, которую иначе, чем манифестом, предшествующим объявлению военной агрессии в регионе Южного Кавказа, не назовёшь. Приведем некоторые выдержки из этой публикации: » … В заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана масштабы вероятной военной поддержки братскому Азербайджану в защите от «внешней силы» в Южном Кавказе выглядят даже больше, чем операции Анкары по принуждению к миру всё той же «внешней силы» в Ливии и Сирии (недвусмысленный гнусный поклёп на Россию — А. Г.) … Президент Ильхам Алиев во время видеоконференции с вновь назначенным министром иностранных дел указывает на недопустимость продолжения имитации переговорного процесса с участием сопредседателей от ОБСЕ и сохранением статус-кво (по сути заявляется о выходе из переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ — А. Г.). В том же заявлении (имеется в виду президента Турции — А. Г.) в качестве приоритетных партнеров внешней политики поименно указываются все основные акторы (Турция, ОИС, ЕС, Великобритания, США и другие) за исключением страны, считающей Южный Кавказ сферой своих исключительных интересов (речь о России, ну и слава Богу — А. Г.). Россия лишь подразумевается в числе стран, отмеченных как «соседние». … На фоне фактического отказа Анкары от покупки российского газа, падения его цен в Европе до минимальных за последние 20 лет значений, SOCAR становится основным поставщиком голубого топлива в Турцию. … По всему миру проходят беспрецедентные по своим масштабам и варварству атаки армянской диаспоры на наши дипломатические представительства и соотечественников за рубежом». Ну прямо как в русской народной сказке «У страха глаза велики», в которой подобно зайке, с перепугу подпрыгнувшей под ноги бабушке, азербайджанские вояки с перепугу и со всего разбегу лезут прямо под ноги России, именуемой ими же в рупоре алиевской пропаганды как «соседняя» страна (minval.az/news/124 020 717). Далее, чтобы скрыть свой трудно скрываемый испуг, Отдел политики интернет-издания minval. az глубокомысленно изрекает: » … Кремль через своего форпоста уже не может единолично диктовать условия в Южном Кавказе. Инструменты «мягкой» и «жесткой» силы Москвы в регионе не столь эффективны, а Армения, особенно с её нынешним руководством (не оправдавшим капиталовлажения финансового филантропа Джорджа Сороса — А. Г.), делают их ещё более слабыми. Москве нужно было время, чтобы эти реалии осознать. Президент Ильхам Алиев подождал ровно месяц после начала июльских событий. Его стратегическая выдержка превратили телефонный звонок президенту Путину 12 августа в жест доброй воли». Ну так и хочется воскликнуть: Сагол, чох сагол, ёлдаш Алиев (браво, щедрое браво, товарищ Алиев — пер. с азербайджанского). А ведь честнее было сказать, что Апшеронский султан спустя лишь 25 дней после военной провокации Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, обернувшейся позором для вооруженных сил Азербайджана, позвонил Владимиру Владимировичу Путину выдержав паузу с тем, чтобы не выказать своего непроходящего испуга в связи с информацией об «объёме грузов военного назначения, перевезённых из России в Армению сразу после боестолкновений, произошедших на армяно-азербайджанской границе, по сей день с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран, составил свыше 400 тон, и подчеркнул, что основная цель телефонного звонка — прояснить этот вопрос» (vzglyad.az/news/171 692, «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым»). Такова подлинная суть «жеста доброй воли Алиева», весьма своеобразно тиражируемая в minval.az. Примечательно, что спустя 5 дней после телефонного разговора Алиева с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным помощник Апшеронского султана Хикмет Гаджиев выразил свою признательность Грузии за солидарность: «Между властями Азербайджана и Грузии налажен конструктивный диалог, опирающийся на доверие. Мы можем открыто обсуждать любые вопросы. Мы высоко ценим то, что на днях официальный Тбилиси не позволил провести транзитом через территорию Грузии оружие в Армению. Власти Азербайджана и Грузии настроены в дальнейшем еще более углублять отношения», — приводит его слова (Хикмета Гаджиева — А. Г.) АПА» (minval.az/news/124 021 507, «Азербайджан благодарит Грузию за недавний принципиально важный шаг в отношении Армении», 17 августа 2020 г.).

Уважаемый читатель, бесспорно, догадался, что поставки новой партии вооружения в Армению (быть может для нужд 102-й российской военной базы в Гюмри) всерьёз расстроили планы азербайджано-турецкой военщины, которая не скрывая готовила надлежащий информационный фон для развязывания новой военной агрессии против Армении и Республики Арцах, что в немалой степени было обусловлено тем, что планы заокеанских поводырей, связанные с нахождением у власти Никола Воваевича, как принято на литературном языке выражаться, пошли коту под хвост. Основные же акторы в лице Турции, ОИС, ЕС, Великобритании, США» (на Южном Кавказе — А. Г.), на мой взгляд за исключением Турции и ОИС, в настоящее время в условиях военной эскалации в Восточном Средиземноморье между членами НАТО Турцией и Грецией, воздержатся от провоцирования по созданию нового очага военной напряжённости на южных рубежах России. Тем более, что в ближайшее время им надо определиться с заменой Никола Воваевича, который не оправдал себя. Причём такой заменой, которая своими действиями приведёт страну к угрозе развязывания войны с Азербайджаном, так как заокеанские стратеги прекрасно осознают, что проект глобалистов под кодовым названием «Никол Пашинян» потерпел фиаско, правда, не без нанесения ощутимого удара по единству армянского народа, серьёзного разрыхления духовно-нравственных основ армянского общества, составляющих главную опору армянской государственности. Вместе с тем заметим, что, планы глобалистов по переустройству региона Южного Кавказа с созданием зоны нестабильности на южных рубежах России не изменились. Они являются органической частью программы геостратегов Запада, деятельность которых подчинена обеспечению господства на планете Земля мирового финансового капитала. А ключ к достижению этой заветной цели финансовых воротил мира сколь прост, столь и коварен: создание геополитических условий для бесперебойной работы печатного станка, который работает под неусыпным контролем 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах США и около трёх тысяч коммерческих банков-членов, объединенных в Федеральную Резервную Систему США. При этом в соответствии с политико-экономической целесообразностью мировым финансовым капиталом будут учтены потребности Европейского Центрального Банка, который расположен во Франкфурте-на-Майне, ну и конечно не останется в обиде главный финансовый институт королевства Великобритании и Северной Ирландии, страны, по праву считающейся одним из основных, если не основным, идеологом и постановщиком цветных революций в мире, естественно, включая и страны СНГ. Напомним читателям, что «Лондон остался на первом месте в списке крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Великобритании покинуть ЕС», говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI), (Interfax.ru>business/605 358). Не секрет, что в наши дни на пути этих могущественных финансовых монстров стоят Россия и Китай, а также Исламская Республика Иран. И сколь не кощунственно для нас, но, увы, столь и логично с позиции мировых финансовых акул, создание серьезной напряжённости с тем, чтобы ввергнуть в хаос все государства, расположенные по периметру границ нашего стратегического союзника, братской России, а также дружественной Армении Исламской Республики Иран, проявившей в ходе армяно-азербайджанского кровавого противостояния в 90-х годах XX века высокую нравственную суть, присущую многотысячелетней персидской цивилизации, которая в полной мере имеет место быть и на современном этапе. И, конечно, стоит задача любыми способами расшатать экономическое могущество Китайской Народной Республики, которая в стратегическом союзе с Российской Федерацией, убеждён, является единственным надёжным гарантом предотвращения планетарного разрушения цивилизации XXI века.