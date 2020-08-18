Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Своим приходом к власти президент США Дональд Трамп во многом обязан работе своего предшественника Барака Обамы, о чем следовало бы учитывать и бывшей первой леди Мишель Обаме. Об этом заявил сам действующий американский лидер Трамп 18 августа на своей странице в Twitter.

«Будьте добры, объясните Мишель Обаме, что Дональд Трамп не попал бы сюда, в прекрасный Белый дом, если бы не работа ее мужа Барака Обамы», — написал Трамп.

Ранее в ходе съезда Демократической партии участники мероприятия смогли увидеть запись выступления бывшей первой леди США, в котором она назвала Дональда Трампа неподходящим человеком для того, чтобы управлять страной.

В свою очередь, Трамп подчеркнул, что он и возглавляемая им администрация смогла создать «самую великую экономику в истории», какой не было ни у одной страны. Он отметил, что для спасения миллионов людей он был вынужден приостановить ее работу. Теперь же он готов создать еще более мощную экономику, чем прежде.

«Создается всё больше рабочих мест, показатели NASDAQ уже находится на рекордно высоком уровне, остальное впереди», — заявил Трамп.

«Устраивайтесь поудобнее и смотрите!» — добавил он.