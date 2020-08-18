Вашингтон, 18 августа 2020, 14:30 — REGNUM Своим приходом к власти президент США Дональд Трамп во многом обязан работе своего предшественника Барака Обамы, о чем следовало бы учитывать и бывшей первой леди Мишель Обаме. Об этом заявил сам действующий американский лидер Трамп 18 августа на своей странице в Twitter.
Ранее в ходе съезда Демократической партии участники мероприятия смогли увидеть запись выступления бывшей первой леди США, в котором она назвала Дональда Трампа неподходящим человеком для того, чтобы управлять страной.
В свою очередь, Трамп подчеркнул, что он и возглавляемая им администрация смогла создать «самую великую экономику в истории», какой не было ни у одной страны. Он отметил, что для спасения миллионов людей он был вынужден приостановить ее работу. Теперь же он готов создать еще более мощную экономику, чем прежде.