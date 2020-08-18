Киев, , 14:34 — REGNUM Если бы выборы в Верховную раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы пять политических партий.

Соответствующие результаты социологического опроса, проведенного компанией RTS «Роботизированные телесистемы» с 13 по 16 августа были представлены сегодня, 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по состоянию на сейчас в парламент Украины проходят «Слуга народа» с результатом 25,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 22,1%, «Европейская солидарность» — 16,9%, «Батькивщина» — 7,4% и «Партия Шария» — 5,5% (проходной барьер составляет 5% — ред.).

По данным исследования, рейтинг других политических партий распределился следующим образом: «Сила и честь» — 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,5%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,6%, «Свобода» — 1,4%, «Голос» — 1,3%, «Гражданская позиция» — 1,1%, «За будущее» — 0,9%, «Оппозиционный блок» — 0,9%, «Самопомощь» — 0,8%, «Национальный корпус» — 0,2%.

При этом суммарно около 65% респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимание последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. Почти 32% заявили, что чувствуют себя в безопасности, и около 12% затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос показал, что 51,2% респондентов уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Противоположное мнение выразили только 31,3% опрошенных.

Кроме того, 38,2% опрошенных не считают 24 августа (день независимости Украины) действительно праздником, принимая во внимание большое количество иностранцев в органах управления государственными компаниями, зависимость Украины от МВФ и многочисленные обвинения в адрес власти по поводу усиления внешнего влияния. Противоположное мнение выразили 47,1% респондентов, еще 14,7% затруднились с ответом.

Социологическая компания RTS («Роботизированные телесистемы») провела исследование общественного мнения с 13 по 16 августа методом CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность 3 тыс. респондентов, статистическая погрешность: +/ — 2,5%.