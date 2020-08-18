Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии подписали декларацию о «взаимной защите голосов» во время предстоящих выборов в парламент страны. Об этом, как сообщает телеканал «Рустави 2», 18 августа объявил лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.

Встреча руководителей политических объединений проходила в офисе лейбористов. По словам Нателашвили, представители партий пришли к соглашению, что необходимо бороться не только за свои голоса, но и за то, чтобы не было вообще никаких фальсификаций.

«Защита всех голосов относится к фундаментальным демократическим принципам», — сказал лидер Лейбористской партии».

Присутствующая на встрече лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе рассказала журналистам, что не все оппозиционные партии смогли прислать представителей для обсуждения сотрудничества. Тем не менее, лидеры тех партий уже сообщили, что согласны с основными принципами подписанной декларации.

Напомним, в Грузии выборы в парламент страны назначены на 31 октября. Ранее было объявлено, что между оппозиционными партиями достигнута договоренность о «единых кандидатах» на всех восьми мажоритарных округах в Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Грузии: оппозиция в Тбилиси согласовала «единых кандидатов»