Сеул, , 14:24 — REGNUM В связи с ростом числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее министерство обороны страны отменило отпуска для военнослужащих и запретило им покидать территории военных баз в период с 19 по 31 августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

Данное решение принято в связи с повышением уровня режима социального дистанцирования, а также выявлением 17 августа 246 новых случаев заражения.

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Отмечается, что в связи с этим в вооруженных силах запрещается проведение массовых мероприятий, однако допускается проведение церковных служб в казармах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВС Южной Кореи выявили два новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 88 человек.

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