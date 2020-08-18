Минск, , 14:12 — REGNUM Работники ОАО «Беларуськалия» приостановили добычу руды на всех предприятиях, объявив забастовку. Об этом 18 августа заявил председатель независимого профсоюза Максим Позняков, сообщает ТАСС.

По его словам, стачкомы сформированы на всех рудоуправлениях. «Рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется», — сказал Позняков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа премьер-министр Швеции Стефан Лёвен поддержал протесты в Белоруссии. Он заявил, что выборы в республике не были «ни свободными, ни справедливыми».

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