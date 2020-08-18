Минск, , 14:11 — REGNUM Сложившаяся в Белоруссии конфликтная ситуация «является крайне тревожной и влечёт за собой непредсказуемые последствия». Об этом говорится в принятом 14 августа заявлении белорусско-российской Гражданской инициативы «Союз», которое опубликовал её сопредседатель Сергей Бабурин.

«Важнейшую роль в создании такой ситуации сыграли ошибки нынешней власти, которые привели к резкому росту социальной напряжённости. Преследуя исключительно свои корпоративные цели, эта власть противопоставила себя обществу — зрелому, самостоятельному и требующему перемен. Если такая политика власти продолжится, то раскол между сегодняшним государственным аппаратом и народом Белоруссии будет усиливаться», — сказано в заявлении.

Там также отмечена существенная роль в эскалации конфликта неназванных внешних политических сил, способствующих развитию ситуации как на Украине. В заявлении подчёркнуто: «Будущее Белоруссии в опасности!».

Авторы документа усмотрели «как активно действует в текущих протестах фактически пропольский «белорусский» национализм, рядящийся в демократические одежды и играющий на реальных надеждах и страхах белорусского общества».

«Главной жертвой текущих политических процессов в стране может стать простой народ Белоруссии. Исконные интересы подавляющего большинства белорусского общества далеки и от интересов правящей бюрократии и, тем более, от интересов пропольских политических сил», — сказано в заявлении.

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«Народ Белоруссии осознаёт себя органичной частью Русской цивилизации — нашего общего Русского мира, благодаря которому белорусский народ смог по сей день сохранить своё историческое существование. Народ Белоруссии знает, что его судьба неразрывно связана с Россией, с братским русским народом. И иной судьбы у Белоруссии быть не может», — считают представители Гражданской инициативы «Союз».

Там также отмечено, что «народ не имеет возможности опереться на силы, которые наиболее полно и последовательно выражают его волю» из-за «выстроенной за десятилетия симулятивной политической системы».

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Единственным способом преодоления политического кризиса Гражданская инициатива «Союз» видит в установлении широкого диалога властей Белоруссии со всеми общественными движениями постсоветской республики.

«При этом власть должна понимать, что такой диалог должен идти, прежде всего, не с внешними советниками и посредниками, а с силами внутри самой Белоруссии, представляющими действительное большинство общества. Такими силами являются не радикальные националистические группы, а объединённые общей русской культурой гражданские силы и движения», — подчёркнуто в документе.

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«Выбор между стабильностью и демократией, хаосом и честными выборами, между развитием союзных отношений с Россией и гражданскими свободами белорусов — абсолютно ложен, — считают авторы документа. — Политическое взаимодействие действующей власти и движений, представляющих интересы пробелорусского и одновременно пророссийского по своим взглядам большинства общества, должно начаться незамедлительно».

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