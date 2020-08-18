Новосибирск, , 14:10 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников за 2019 год заработал почти 6,06 млн рублей. Информация размещена на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для сравнения, в 2018 году Травников задекларировал 8,88 млн рублей.

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Супруга Травникова задекларировала 46,8 тыс. рублей годового дохода. В собственности у неё земельный участок (3,9 тыс. кв. м) и жилой дом (85 кв. м).

В собственности губернатора Новосибирской области квартира (40 кв. м.), ещё одна квартира в общедолевой собственности (122,3 кв. м), три бокса в гаражном кооперативе. Также у Андрея Травникова есть автомобиль Volkswagen Tiguan.