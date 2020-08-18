Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Политика и шахматы похожи, помимо прочего, огромной информационной емкостью, занимающийся этими видами деятельности должен и знать, и помнить очень многое, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 августа, политолог Владимир Васильев, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Игра Цитата из к/ф «Д`Артаньян и три мушкетера». Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что президента России Владимира Путина, а также глав КНР, Турции и КНДР можно сравнить с «шахматистами мирового класса», которым Джо Байден в случае своей победы на выборах президента не сможет ничего противопоставить.

« Сравнение политиков с шахматистами вполне адекватно. И у тех и у других должен быть один и тот же ряд очень важных качеств. Ведь шахматист не только должен выстраивать оптимальную стратегию и тактику. Он должен еще, к примеру, ставить ловушки, провоцировать противника, после чего делать свои сильные ходы.

Одно из необходимых качеств, которые объединяют два этих вида деятельности — очень большая информационная емкость. Шахматист должен знать и помнить огромное количество партий, чтобы в нужный момент применять важные элементы. И политик, чтобы ориентироваться в ситуации, должен и знать, и помнить, и уметь вовремя «извлекать» информацию.