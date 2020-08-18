Киев, , 14:00 — REGNUM Украина перешла в «высшую лигу» по уровню диалога с ЕС, ведь амбиции и возможности страны только растут.

Об этом заявила в интервью «Укринформу» вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, материал опубликован вечером 17 августа.

Свидетельством этого, по словам Стефанишиной, является учреждение Люблинского треугольника, к которому Украина не присоединилась, а является равноправной стороной этой инициативы.

«Соответственно, мы говорим не только о поддержке, координации позиций, а о выстраивании стратегий по вопросам, которые представляют общий интерес. Речь идет о региональном сотрудничестве, в том числе и военном сотрудничестве, продвижении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Тот факт, что Люблинский треугольник основан именно на уровне министров иностранных дел, свидетельствует о высоком уровне общего понимания вызовов во внешней политике», — заявила представитель Киева.

Также она отметила, что чем больше Украина будет расти экономически и чем больше трансформаций происходит внутри Украины, тем амбициознее и сильнее будет становиться диалог с партнерами.

По словам вице-премьера, такие инициативы являются свидетельством того, что Украина «становится полноправным игроком на международной арене».

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля было объявлено, что Украина, Польша и Литва создали новый межрегиональный формат — Люблинский треугольник. Еще до президентских выборов в Белоруссии Минск также пригласили присоединиться к данной инициативе. Отметим, что глава МИД Польши Яцек Чапутович при подписании декларации отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.