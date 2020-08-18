Минск, , 14:02 — REGNUM Давление на участвующих в забастовке сотрудников телевидения Белоруссии не оказывается, государственные телеканалы продолжают свое вещание. Об этом 18 августа сообщил белорусский министр информации Игорь Луцкий, его слова приводит РИА Новости.

«Белорусские телеканалы работают. Включите все девять кнопок общедоступного пакета, они работают. Давления на журналистов (телевидения, которые объявили забастовку — ред.) нет», — сказал Луцкий.

Также он отметил, что давление на журналистов государственных СМИ оказывается со стороны белорусской оппозиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев провел встречи с дипломатами из США и из стран ЕС.