Стокгольм, , 14:18 — REGNUM «Кадры из Белоруссии, на которых изображены демонстранты и жестокий ОМОН наталкивают на воспоминания о маловероятной осени 1989 года. Затем случилось то, о чем никто не мог подумать. Может ли это повториться снова?», — с таких слов начал свою статью от 18 августа журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

«Как может народ, проживший 26 лет под сильным угнетением, внезапно подняться, как будто по сигналу? Вопрос без ответа висит в воздухе в Белоруссии, где диктатор Александр Лукашенко правит с 1994 года. Во время ряда выборов народные протесты вспыхивали, но всегда жестоко подавлялись. Вместо того, чтобы продолжать протестовать, люди сдавались перед лицом власти и принимали авторитарное правление. Но после выборов в минувшее воскресенье (прим.: президентские выборы в Белоруссии, завершившиеся 9 августа) вдруг что-то произошло. Коллективный страх превратился в коллективную решимость».

По его словам, это очень напоминает революционную осень 1989 года в бывшей Восточной Европе.

«Режимы, которые казалось невозможным нарушить, упали, как кегли. Система, казавшаяся непобедимой, рухнула за несколько недель или месяцев. Берлинская стена, разделявшая Восток и Запад, пала в мгновение ока. Все думали, что Советский Союз вмешается, но тогдашний лидер коммунистов Михаил Горбачев не пошевелил пальцем, что спровоцировало новые протесты», — написал Ханссон.

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