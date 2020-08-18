Минск, , 13:56 — REGNUM Александр Лукашенко 13 августа подписал указ о награждении более 300 сотрудников МВД Белоруссии медалями «За безупречную службу» трёх степеней. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

На 25 страницах документа упомянуты фамилии отличившихся образцовым исполнением служебных обязанностей. Среди них — водители автозаков, представители ОМОН и других подразделений министерства.

Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста против фальсификаций президентских выборов, бессменного правления Александра Лукашенко и жестокого подавления протестных акций, применения к задержанным бесчеловечного обращения и пыток.

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