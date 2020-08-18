Минск, 18 августа 2020, 13:56 — REGNUM Исполняющий обязанности министерства здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что машины скорой помощи не привозили сотрудников милиции к местам задержаний.
Караник допустил, что это могли быть автомобили медицинской службы внутренних войск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Караник заявил, что во время акций протеста после президентских выборов в стране погибли два человека.
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