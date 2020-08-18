Минск, , 13:54 — REGNUM «Тщательно проверяйте информацию о пропавших с 9 по 13 августа граждан: зачастую сведения оказываются недостоверными!», — призвала 18 августа пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Криминальная милиция МВД проверила информацию о более 70 участниках «несанкционированных массовых мероприятий», прошедших в Белоруссии с 9 по 13 августа, чьи данные опубликованы на популярном портале tut. by и в различных социальных сетях. По итогам министерство сообщило: «Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно».

«К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа», — сказано в официальном сообщении.

Там также содержится аудиозапись звонков сотрудников уголовного розыска гражданам, указанным в списках как пропавшие без вести.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии просит «проверять информацию и более критически относится к данным, размещенным в публичном доступе» и обращаться в первую очередь с заявлением в органы внутренних дел.

МВД предложило ознакомиться со списком административно задержанных граждан.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии началась 9 августа после закрытия избирательных участков. На следующий день Центризбирком Белоруссии объявил Александра Лукашенко победителем президентской кампании.

Массовые акции протеста в первые дни жёстко подавлялись силами ОМОН и Внутренних войск. Было задержано около 7 тыс граждан, для размещения которых в следственных изоляторах не было должных условий. Появились сообщения о пытках и пропавших без вести.

Александр Лукашенко 13 августа подписал указ о награждении более 300 сотрудников МВД медалями «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней.