Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен поддерживает «волю народа» в Белоруссии, говорится в заявлении на сайте правительства. Однако журналисты Fria Tider отмечают, что ранее Лёвен сам предупреждал другие страны, чтобы те не вмешивались во внутреннюю политику Швеции. Об этом 18 августа сообщила газета Fria Tider.

В 2018 году шведское правительство настаивало на том, что Российская Федерация якобы пыталась «повлиять» на парламентские выборы в Швеции с помощью компании по «дезинформации».

»Мы знаем, что сейчас ведутся операции влияния. Во многих докладах открыто указывается на Россию. Обращаюсь к тому или к тем, кто хочет попытаться повлиять на исход выборов в нашей стране: держитесь подальше!», — громко заявил Лёвен в 2018 году.

«Но теперь Лёвен сам участвует в выборах и политике другой страны», — подчеркивают журналисты Fria Tider.

По словам премьер-министра, президентские выборы в Белоруссии 9 августа «не были ни свободными, ни справедливыми».

«Очень обширные демонстрации, которые мы наблюдали в Беларуси в последние дни, ясно показывают, что белорусский народ не принимает объявленные результаты выборов, а стремится к демократическим переменам и реформам», — заявил Лёвен.

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