Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Министр транспорта Стокгольма Кристоффер Тамсонс призвал пассажиров носить маски в общественном транспорте. Однако ни главный инфекционист столицы Швеции, ни муниципальная компания SL, организующая работу общественного транспорта не поддержали призыв чиновника. Более того, пресс-секретарь SL ранее заявил, что никаких требований к пассажирам компания предъявлять не будет. Об этом 17 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Если вы чувствуете себя в безопасности при использовании маски, вы не делаете ничего плохого. Но в моих глазах вы при этом поступаете правильно», — заявил Тамсонс 17 августа.

Однако ранее тем же днем от пресс-секретаря SL Клааса Кейсу поступило заявление следующего характера:

«Если вам нужны средства защиты полости рта и органов дыхания, когда вы передвигаетесь на общественном транспорте по Стокгольму, вам, конечно, следует их иметь, если вы таким образом чувствуете себя в большей безопасности. Но мы, как транспортная компания, не будем вводить никаких требований».

Напомним, что проблема использования средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания является актуальной не только для Стокгольма, но и всей Швеции в целом. Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл за последние недели решительно отвергал любые притязания экспертов и ученых, которые призывали признать необходимость введение масочного режима на территории страны.

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