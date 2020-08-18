Стокгольм, , 13:50 — REGNUM 17 августа на стол министра образования Швеции Анны Экстрём был положен проект реформы школьного образования, подготовленный правительственным экспертом Йоргеном Толином из Университета Гётеборга. Согласно заключению Толина, главной новацией станут изменения в системе оценивания, — вместо привычных оценок за отдельные курсы или тематические модули в рамках одного предмета предлагается выставлять единую оценку за изучение всего предмета. О том, почему нововведения могут затруднить процесс образования, 17 августа рассказали журналисты Sveriges Radio, которые в свою очередь обсудили проект реформы с учителями.

Со своей стороны, Толин, утверждает, что после внесения изменений в систему оценивания, и ученик, и учитель смогут получить больше времени, прежде чем решающая, то есть единая оценка за предмет будет поставлена в ведомость. Однако когда журналисты запросили экспертного мнения с другой стороны, то инициатива Толина оказалась неоднозначной.

«Например, как сказал учитель математики в моей школе, если вы пойдете на изучение всего предмета, то на корпус вопросов по математике (прим.: в качестве единого предмета) вы можете потратить 1−2 года», — рассказала Ева Молин Килберг, работающая преподавателем в гимназии.

Отмечается, что с другой стороны, нынешняя система модульного оценивания предполагает получение неудовлетворительной оценки в начале обучения в гимназии. Таким образом, полученная «двойка» в рамках одного курса будет тянуться за учеником в течение всего школьного обучения и сможет повлиять на его шансы при поступлении в университет уже в качестве абитуриента.

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