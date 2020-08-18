Бамако, , 13:43 — REGNUM Военнослужащие Мали подняли военный мятеж в одной из частей рядом с Бамако и движутся в сторону столицы, сообщает 18 августа Reuters со ссылкой на посольство Норвегии.

По данным агентства, информацию подтвердил источник в военной среде африканской страны. Отмечается, что на военной базе Кати в 15 км от Бамако слышались выстрелы. Более подробной информации не сообщается.

Напомним, военный мятеж на базе в Кати привел к государственному перевороту в 2012 году. В результате был свергнут президент Амаду Тумани Туре.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Мали начались в июле 2020 года. Оппозиция требует отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты.

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