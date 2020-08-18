Челябинск, , 13:37 — REGNUM В Челябинске завершено расследование уголовного дела против бывшего мэра Евгения Тефтелева. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Следователи считают, что он и ещё один гражданин якобы получили деньги частями в общей сумме 2,5 млн рублей. Взяткодателем называется представитель одной из фирм.

Тефтелев признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Его дело выделено в отдельное производство. Материалы уже направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Как сообщало рЕ, Тефтелев возглавлял Челябинск в 2015—2019 годах. Он был задержан в декабре 2019 года.