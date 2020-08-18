Бишкек, , 13:36 — REGNUM «Мы не могли поступить иначе. В такой критической ситуации мы предприняли всё возможное, чтобы прийти другу на помощь», — заявил на брифинге советник посла России Андрей Кирьянов, комментируя приезд российских врачей в Киргизию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, передает «Кабар».

По его словам, российские власти сразу же отреагировали на просьбу киргизской стороны прислать специалистов, способных поделиться опытом эффективного лечения пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

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Дипломат отметил, что российский Минздрав сначала направил в республику группу из 10 специалистов, которые оценили ситуацию на месте, а уже по итогу их визита было принято решение о том, сколько врачей и какой гуманитарный груз необходимо отправить в Киргизию.

«С первого дня люди пошли в красные зоны во всех областях страны. Не щадя себя они работали и помогали людям. Было принято более 4 000 пациентов. Система здравоохранения испытывала некоторые недостатки, и наши врачи подсказывали то, что надо улучшить», — подытожил Кирьянов.

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