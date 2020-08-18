Стокгольм, , 13:46 — REGNUM Дипломаты посольства Швеции в Пхеньяне покинули Северную Корею. Данный факт подтвердил представитель министерства иностранных дел (МИД) Швеции в эфире SVT вечером 17 августа. Главной причиной отъезда дипломатического корпуса являлось ограничение на передвижение для работников МИД Швеции по территории Северной Кореи. Об этом 18 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Первым о выезде шведских дипломатов из Северной Кореи сообщил американский сайт NK News, который следит за обстановкой в Северной Корее, в том числе с помощью свидетельств перебежчиков.

По данным журналистов SVT, причина отъезда шведских дипломатов заключалась в том, что их «свобода передвижения была ограничена», и поэтому они последовали примеру британских и немецких дипломатов и покинули Северную Корею.

Представитель МИД Швеции подтвердил факт отъезда, но подчеркнул, что прикомандированные сотрудники выехали по причине отпусков и ротации, само же посольство Швеции в Пхеньяне не закрывалось.

Однако в МИД Швеции признают, что и у дипломатов, и у международных организаций в последнее время все меньше и меньше возможностей работать в стране, не в последнюю очередь из-за коронавирусной инфекции. О каком количестве покинувших Северную Корею дипломатов идет речь, не уточняется.