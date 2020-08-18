Уфа, , 13:52 — REGNUM Главу Ишимбайского района Башкирии «на растерзание не отдам». Об этом 18 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с экоактивистами по вопросам шихана Куштау, которая состоялась 17 августа в Доме Республики.

По словам Хабирова, заявление которого передает пресс-служба республиканского правительства, у многих защитников шихана было достаточно агрессивное отношение, а глава Ишимбайского района пришел туда как местный житель, которому это не нравится. При этом он из той среды, из которой были наиболее активные защитники. Поэтому у них старые отношения и серьёзный межличностный конфликт.

Он также подчеркнул, что и с одной, и с другой стороны были мужчины, которые должны простить друг друга и закончить этот конфликт. При этом, в случае несогласия, всегда можно обратиться и в прокуратуру и в следственные органы.

Глава Башкирии отметил, что так и не получил обещанное видео, на котором глава района Азамат Абдрахманов якобы избивает детей и женщин. «Уже заканчиваются вторые сутки — никто мне не дал такую запись», — сообщил он.

При этом Радий Хабиров подчеркнул, что если ему будет предоставлено такое видео, то чиновник «вылетит сразу». При этом было отмечено, что если люди не будут доверять главе района, то и работа не получится.

«Некрасиво махать руками и т.д. Но сегодня в Ишимбайский район, в город Ишимбай, на мою родину, приехали совсем не ишимбайцы. 200−300 человек встали с яйцами и помидорами перед администрацией, кричали: «Выходи». Я позвонил главе района и сказал, чтобы он не выходил, потому что будет конфликт. Даже не конфликт, а избиение. Вы можете представить, что будет в этой ситуации, когда ему угрожают сжечь машину (а это совершенно точный факт), сегодня бросали петарды во двор», — рассказал глава региона.

Радий Хабиров особо отметил, что в этих условиях не отдаст на «растерзание» Абдрахманова.

«Отвечая на вопрос по главе. Я не отдам его на растерзание сейчас, это будет неправильно», — сказал он.

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