Киев, , 13:33 — REGNUM Встреча в «Нормандском формате» на уровне советников глав государств может состояться 28 августа. Об этом, как передавало издание «Обозреватель», заявил 18 августа Сергей Гармаш, которого Украина считает «представителем Донбасса» в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ).

«Нормандская встреча на уровне политических советников планируется на 28 августа», — рассказал он.

По словам Гармаша, с украинской стороны участвовать во встрече будет глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а с российской — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее информационное агентство «Интерфакс» сообщало, что встреча в «Нормандском формате» на уровне советников может состояться до конца августа 2020 года.

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