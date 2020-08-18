Хараре, , 13:27 — REGNUM Католические епископы в Зимбабве и правовое общество страны выступили с критикой правительства за предполагаемые нарушения прав человека и подавление инакомыслия, что, по их мнению, усиливает растущую озабоченность по поводу обращения властей с политическими оппонентами в условиях обостряющегося экономического кризиса. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В открытом письме к президенту представители Конференции католических епископов Зимбабве заявили, что страна переживает многоуровневый кризис, включая экономический коллапс, углубление нищеты, коррупции и нарушений прав человека

«Сегодня у многих наших людей по спине пробегает холодок. Подавление инакомыслия беспрецедентно», — говорится в письме епископов, зачитанном в воскресенье, 16 августа, в католических церквях.

«Это тот Зимбабве, который нам нужен? Иметь другое мнение не значит быть врагом», — отмечается в письме.

В ответ на письмо министр информации Зимбабве Моника Мутсвангва раскритиковала главу епископской конференции архиепископа Роберта Ндлову и назвала пастырское послание «злым посланием», призванным разжечь «геноцид руандийского типа».

«Его (Ндлову) прегрешения приобретают геополитическое измерение как главного жреца смены режима, которая является отличительной чертой постимперских крупных западных держав в течение последних двух десятилетий», — говорится в заявлении Мутсвангвы.

Критики обвиняют президента страны Эмерсона Мнангагву, бывшего заместителя экс-президента Роберта Мугабе, в том, что он прибегает к «авторитарной тактике», подобной той, что наблюдалась при его предшественнике. Как и Мугабе, Мнангагва говорит, что западные страны финансируют оппозицию, чтобы свергнуть его правительство.

В заявлении юридического общества Зимбабве говорится, что положение в области прав человека ухудшается и что адвокаты также подвергаются нападкам со стороны правительственных агентов.

«Правовое общество осуждает похищения и пытки граждан по всей стране агентами государственной безопасности и лицами, предположительно, неизвестными, но связанными с государством», — говорится в заявлении.

В ответ на критику в правительстве президента Эммерсона Мнангагвы заявили, что высказанные епископами и правозащитниками обвинения беспочвенны.

Инфляция, превышающая 800%, является одним из признаков худшего экономического кризиса в Зимбабве за последние десять лет.