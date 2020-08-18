Минск, , 13:21 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с коллегой из Швеции Анн Линде ситуацию в республике. Об этом сообщает БелТА.

«Собеседники обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также обсудили перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом и ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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