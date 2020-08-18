Киев, , 13:16 — REGNUM Отзыв посла Украины в Белоруссии в Киев для консультаций — правильный дипломатический шаг, который можно только всячески поддержать, но этого мало, заявила 18 августа депутат Верховной рады, одна из лидеров фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Вместе с тем парламентарий подчеркнула, что этот демарш не снимает с повестки дня отсутствие внятной реакции Зеленского и украинской власти в целом на «насилие и сфальсифицированные выборы» в Белоруссии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отметила, что Украине не удастся «сыграть в молчанку» в вопросе признания либо непризнания результатов президентских выборов в РБ.

«Также на фоне вызова посла для консультаций вопрос переноса площадки для переговоров (по урегулированию конфликта в Донбассе) приобретает еще большую актуальность. Наше посольство оказывает техническую поддержку работе делегации… Нельзя одной рукой вызвать посла, а другой — помогать Лукашенко играть роль миротворца и хозяина «мирной» площадки», — заявила Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 августа стало известно, что МИД Украины вызвал для консультаций в Киев посла в Белоруссии Игоря Кизима. В дипломатическом ведомстве констатировали, что Лукашенко своими последними действиями и заявлениями «нанес тяжелый удар двусторонним отношениям». С помощью посла МИД намерен оценить перспективы белорусско-украинских отношений в «новой реальности».