18 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 13:12 — REGNUM 20 августа премьер-министра Ирака Мустафа Кадеми посетит с визитом США. Это будет первый визит главы иракского правительства в Вашингтон за последние три года. В Белом доме его примет президент США Дональд Трамп. Как сообщают американские и иракские правительственные СМИ, главной темой переговоров станет определение статуса остающихся в стране американских военных и перспективы дальнейшего развития двухсторонних отношений. Напомним, что вопрос о выводе иностранных войск встал ребром после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Сулеймани, после чего иракский парламент проголосовал за вывод войск США из страны. Проблема для Вашингтона тут заключалась не столько в сценарии фактического изгнания их, а в том, что они почувствовали серьезное давление со стороны Ирана, что вынудило американцев начать серию консультаций с Багдадом с целью сокращения своего военного присутствия. С назначение Каземи, бывшего четыре года руководителем разведки Ирака, на пост премьер-министра этот процесс стал приобретать более конкретный, но своеобразный характер. Он устраивает не только основные политические силы страны, но и США с Ираном, жесткое противоборство которых в регионе во многом определяет обстановку в Ираке и на Ближнем Востоке.

Мустафа Аль-Казыми

Кадеми не был замечен ни в казнокрадстве, ни в коррупционных связях и пользуется репутацией честного политика. Он демонстрирует способность выстраивать региональную политику с учетом реального расклада сил в Ираке и занимается поиском баланса между главными внешними игроками. США тут оказались далеко не на первом месте. Кадеми совершил визиты в Саудовскую Аравию, затем в Иран. При этом, как утверждают иранские СМИ, в Эр-Рияд он доставил письменное послание из Тегерана, содержание которого не раскрыто, но предполагается, что в нём содержатся определенные условия и предложения для сотрудничества между двумя странами на иракском направлении. Вот и теперь накануне визита в Вашингтон, по данным багдадских СМИ, Кадеми встречался с командующим иранскими силами «Кудс» Исмаилом Каани. Есть основания предполагать, что итоги этих переговоров, а может быть, и какое-то письменное иранское послание Кадеми доставит Трампу. Одним словом, в треугольнике Вашингтон — Багдад — Тегеран готовится какая-то комбинация, о смысле которой, возможно, станет известно позже.

Белый дом. Вашингтон. США

Парадокс в том, что на данном этапе Багдад и Тегеран могут быть не заинтересованы в полном выводе американских военных из Ирака, так как образовавшийся геополитический вакуум может заполнить Турция, активизировавшая на Ближнем Востоке. Для того, чтобы сохранить статус-кво, Иран может взять на себя обязательства снизить рода давление на американцев в Ираке, которое организуют местные шиитские силы. Поэтому переговоры Вашингтон — Багдад будут выходить за рамки вопроса присутствия в Ираке американских военных с переходом к обеспечению безопасности в регионе, борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действия которого в Ираке по-прежнему ощущаются. Страна по-прежнему расколота. Особенностью ситуации является и то, что силы США находятся в Ираке с 2003 года, когда Вашингтон вторгся в страну и сверг Саддама Хусейна. Но правда и в том, что избранная администрацией Трампа стратегия по сдерживанию Ирана без военного присутствия в Ираке сомнительна с военной точки зрения, хотя Белый дом уже не желает оставаться без поддержки других союзников на переднем рубеже противостояния с Ираном.

Формально сейчас американские военные размещены там с целью урегулирования внутренних конфликтов, что, в принципе, только усугубляет ситуацию. Однако трудно сказать, если не иметь в виду ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кто у Багдада и Вашингтона является общим врагом. Удастся ли Кадеми договориться с Трампом и добиться того, чтобы Ирак перестал быть полем противостояния между США и Ираном? По-прежнему многое будет зависеть не столько от позиции самих иракцев, сколько от тех решений, которые примет официальный Вашингтон. Кроме того, гипотетический уход США из Ирака или Афганистана не положит конец американскому присутствию в регионе, поскольку оно не ограничивается этими странами. На сегодняшний день в той или иной форме ВС США дислоцированы в Кувейте, Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Омане, ОАЭ, Иордании и Бахрейне. Статусу американских военных в этих странах сегодня ничто не угрожает. Что же касается Тегерана, то он считает, что военному присутствию США в Ираке наступает конец, и нужно готовиться к решению возникающих новых проблем. Но иранцы не обладают ресурсами, которые позволили бы им самостоятельно вести «большую игру» на Ближнем Востоке. Так что сейчас время только тактических промежуточных решений. Впереди президентские выборы в США, после чего многое прояснится.