Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Современная международная политика в куда большей степени напоминает армрестлинг, чем шахматы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 августа, политолог Александр Конфисахор, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, президент США заявил, что президента России Владимира Путина, а также глав КНР, Турции и КНДР можно сравнить с «шахматистами мирового класса», которым Джо Байден в случае своей победы на выборах президента не сможет ничего противопоставить.

« Мне не кажется, что современная мировая политика похожа на шахматы. Шахматы — игра интеллектуальная, где нужно думать о тактике и стратегии и внимательно просчитывать возможные ходы. Если мы и наблюдаем это в современной политике, то очень редко.