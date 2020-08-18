Минск, , 12:57 — REGNUM Телевидение в Белоруссии работает в штатном режиме, несмотря на забастовку сотрудников. Об этом 18 августа заявил министр информации республики Игорь Луцкий, сообщает RT.

«Белорусские телеканалы работают в штатном режиме, всё нормально, выходят новости», — сказал министр. По его словам, руководство Белтелерадиокомпании не оказывает давление на тех сотрудников, которые объявили забастовку.

Напомним, 17 августа у здания Белтелерадиокомпании в Минске собрались сотни протестующих. Из здания компании вышли шесть сотрудников, которые присоединились к акции.

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