Новосибирск, , 12:55 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Убинский район проинспектировал результаты благоустройства территории средней общеобразовательной школы №2 в районном центре. В селе Раисино Травников посетил среднюю школу, где ознакомился с ходом реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», в рамках которого откроются центры «Точка роста». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с рабочей поездкой в Убинском районе Правительство Новосибирской области

Глава региона поручил выделить дополнительные средства и доукомплектовать «Точку роста» в раисинской школе оборудованием для занятий информатикой, технологией и ОБЖ, а также для проектной деятельности. Он подчеркнул, что школа в селе Раисино — не первая в регионе, участвующая в рамках нацпроекта «Образование» в мероприятиях программы «Точка роста».

«Это — базовая школа для обучения и развития детей из ближайших населённых пунктов, из прикреплённых школ. То, что мы увидели в школе в Раисино — думаю, что сельские ребятишки даже не мечтали о возможности заниматься на таком оборудовании, — отметил Андрей Травников. — Но сейчас количество комплектов — конструкторов, квадрокоптеров, 3D-принтеров — недостаточно, их должно быть больше. Здесь будет заниматься большое количество ребят. Мы обсудим с министерством образования Новосибирской области, как это поправить и найти деньги для того, чтобы такой хороший проект не был «смазан» на старте из-за дефицита необходимого оборудования».

Отметим, что средняя общеобразовательная школа в селе Раисино — одна из базовых школ в Убинском районе. Она имеет два филиала: Асенкритовскую начальную школу и Херсонскую начальную школу, а также структурное подразделение — детский сад «Непоседы». Школа — участница областного проекта «Сетевая дистанционная школа». В 2019 году стала участником федерального проекта «Точка роста». С 1 сентября 2020 года в школе начинает работу Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданный в рамках национального проекта «Образование».

Также в рамках рабочей поездки губернатор оценил готовность школы №2 в селе Убинское к началу нового учебного года. В 2019 году за счёт средств местного бюджета проведено благоустройство территории школы. В 2020 году школа участвовала в государственной программе «Развитие образования», в рамках которой были созданы условия для открытия дополнительных 16 мест. На это выделено 1,6 млн руб. В 2020 году в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного собрания и программы «Школьная кровля» частично заменена кровля здания школы на общую сумму почти 2 млн руб.

По словам Андрея Травникова, школа №2 в Убинском полностью готова к началу учебного года в обычном режиме.